Sindicatos de trabalhadores anunciam ação coletiva contra a Vale por tragédia em MG

Brumadinho, Brasil 29/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - Os sindicatos que representam trabalhadores vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), em janeiro, disseram que vão impetrar nesta terça-feira uma ação trabalhista coletiva contra a mineradora, pedindo reparações para as famílias dos mortos, bem como para os sobreviventes da tragédia.

No total, o colapso da barragem da mina do Córrego do Feijão deixou quase 300 mortos e desaparecidos, além de provocar grandes estragos ambientais.

Entre os sindicatos que anunciaram a ação estão o dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração de Ferro e Metais Básicos de Brumadinho e Região (Metabase Brumadinho), o dos Trabalhadores da Construção Pesada de Minas Gerais (Siticop-MG), e o dos Empregados das Empresas de Refeições Coletivas de Minas Gerais (Seerc-MG).

A Federação dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de Minas Gerais (FETICOM) também entrará na ação coletiva.

Procurada para comentar o assunto, a Vale não respondeu de imediato.

Por José Roberto Gomes