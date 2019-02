Vale diz que paralisação da barragem de Laranjeiras afetaria produção em 30 mi t/ano

Logo da Vale em telão na Bolsa de Valores de Nova York 06/12/2017 REUTERS/Brendan McDermid

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale afirmou que tomou conhecimento de decisão judicial que determina a paralisação de atividades que possam aumentar riscos em oito de suas barragens, incluindo a de Laranjeiras, na mina de Brucutu, o que impactaria a produção de minério de ferro, segundo comunicado da empresa nesta segunda-feira.

“O impacto estimado da paralisação temporária da barragem de Laranjeiras na mina de Brucutu (complexo de Minas Centrais) é de aproximadamente 30 milhões de toneladas de minério de ferro por ano”, afirmou a Vale.

A decisão judicial abrange as barragens de Laranjeiras, Menezes II, Capitão do Mato, Dique B, Taquaras, Forquilha I, Forquilha II e Forquilha III, das quais três “já estavam inoperantes” e incluídas no plano de descomissionamento acelerado anunciado pela companhia, acrescentou a Vale.

Por Luciano Costa