Vale prevê investir R$1,5 bi a partir de 2020 para disposição de rejeitos a seco

Barragem de mina da Vale que se rompeu em Brumadinho (MG) 01/02/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale anunciou que planeja investir aproximadamente 1,5 bilhão de reais, a partir de 2020, na implementação de tecnologia de rejeitos a seco (dry stacking), em meio a ações para reduzir a utilização de barragens em suas operações.

A informação, divulgada em comunicado na noite de terça-feira, vem ainda em meio aos desdobramentos do rompimento de uma barragem da companhia em Brumadinho (MG) em janeiro que deixou 142 mortos confirmados até o momento, além de quase 200 desaparecidos.

A companhia afirmou que seus investimentos em gestão de barragens no Brasil “vêm sendo reforçados continuamente e atingirão 256 milhões de reais em 2019”, o que representaria crescimento de 180 por cento frente aos 92 milhões de reais em aportes em 2015.

Entre 2016 e 2019, os investimentos totais em gestão de barragens totalizarão 786 milhões de reais, acrescentou a Vale.

Segundo a empresa, os investimentos em tecnologia de rejeito a seco somam-se à aquisição pela Vale no final do ano passado da New Steel, empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro.[nL1N1YG24H]

Por Luciano Costa