Justiça mineira bloqueia R$800 mi da Vale após pedido do MPT

Equipes de resgate fazem buscas em Brumadinho 28/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - A Justiça mineira autorizou um bloqueio de 800 milhões de reais em contas da mineradora Vale (VALE3.SA) após pedido do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG), que defendeu a medida como necessária para “assegurar as indenizações necessárias a todos atingidos” pelo rompimento de uma barragem da empresa na semana passada.

A decisão da Vara do Trabalho em Betim (MG), na madrugada desta segunda-feira, ainda obriga a Vale a manter o pagamento de salários a parentes e familiares de trabalhadores desaparecidos e a arcar com despesas funerárias das vítimas.

A Justiça ainda fixou prazo de 10 dias úteis para que a Vale apresente programa de gerenciamento de riscos, inclusive com dados da empresa ou responsáveis por sua elaboração e monitoramento.