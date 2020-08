BNDES obtém R$8,1 bi com venda de ações da Vale em operação histórica, diz Montezano

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) levantou 8,1 bilhões de reais com a venda de um bloco de ações da mineradora Vale a 60,26 reais cada nesta terça-feira, disse o presidente da instituição em uma rede social.

Gustavo Montezano, presidente do BNDES 15/07/2020 REUTERS/Adriano Machado

Segundo Gustavo Montezano, a transação representa o maior “block trade” da história da América Latina.

Ele ressaltou que o preço de venda ficou estável ante o valor de fechamento do dia anterior e 4% abaixo da máxima histórica.

A ação da Vale, que operou parte do dia em baixa, subia 0,28% às 16h40, enquanto o Ibovespa recuava 1,8%.

“Mais importante do que as cifras desse marco histórico é ter o BNDES se reposicionando e voltando suas energias, conhecimento e recursos para o desenvolvimento social e ambiental do nosso país”, disse Montezano em publicação no LinkedIn.

“O que muda para nossas crianças se o BNDES perde ou ganha 10% especulando na bolsa de valores? O que isso melhora nosso meio ambiente?”, acrescentou o executivo.

As cifras confirmam o que foi noticiado pela Reuters mais cedo, citando uma fonte.

Essa fonte disse, sob condição de anonimato, que a participação do BNDESPar —braço de participações do banco— na Vale deve cair de 6,3% para cerca de 3,7%.

O movimento do banco ocorre antes do encerramento de um acordo entre grandes acionistas da mineradora, entre eles os fundos Previ e Petros, como parte de um processo para deixar a empresa com capital pulverizado, melhorando a governança corporativa. Esse pacto termina em novembro.

Em 30 de junho, o BNDESPar detinha cerca de 206 milhões de ações da Vale não vinculadas ao acordo de acionistas, e outras mais de 117 milhões vinculadas ao acordo.

“A função do BNDES é, sim, gerar muito lucro para nossa sociedade: lucro ambiental! Lucro social! O lucro sócio-ambiental muda uma nação. É por isso que esse banco foi fundado e é para isso que estamos aqui!”, concluiu Montezano.