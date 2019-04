Justiça autoriza Vale a retomar operação de sua maior mina de MG

Mina Brucutu, da Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) 04/02/2019 REUTERS/Washington Alves

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a mineradora Vale a retomar a operação de sua mina Brucutu, a maior de minério de ferro da companhia no Estado, segundo documento visto pela Reuters.

As ações da maior produtora global de minério de ferro operavam em alta de 3,2 por cento às 15h24, pouco abaixo da máxima da sessão registrada após a notícia da liberação da mina.

A mina de Brucutu, com capacidade para produzir 30 milhões de toneladas por ano, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, foi paralisada no início de fevereiro, após ação movida pelo Ministério Público mineiro na sequência do rompimento mortal de uma barragem da Vale em Brumadinho, também em Minas.

Posteriormente, a Vale conseguiu autorização para retomar a unidade, mas não o fez devido a uma outra liminar impedindo a retomada.

A liberação anunciada nesta terça-feira foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Missias de Morais, em pedido feito pelo município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Na decisão, Morais afirmou que “medidas que acarretem a paralisação de atividades devem ser tomadas a partir de elementos concretos e não em virtude de meros receios decorrentes de ilações em razão de erros cometidos em circunstâncias manifestamente diversas da que se apresenta na espécie”.

“A paralisação das atividades de tão importante complexo minerário implicaria necessariamente impactos gravíssimos na economia e na ordem locais.”

A prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, ao ser procurada pela Reuters mais cedo nesta terça-feira, informou sobre a decisão que liberava a retomada da mina.

Por Luciano Costa e Marta Nogueira