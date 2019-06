Vale diz que retomará operações a úmido em Brucutu em 72h, após decisão judicial

REUTERS/Washington Alves

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale informou que retomará em até 72 horas a integralidade das operações a úmido em sua mina de Brucutu, em Minas Gerais, após decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra uma liminar que suspendia as atividades da barragem Laranjeiras.

Em fato relevante, a empresa disse que, com a decisão, haverá “um incremento da qualidade média do portfólio de produtos da Vale”.

A mineradora ainda reafirmou sua projeção para as vendas de minério de ferro e pelotas em 2019, em entre 307 milhões e 332 milhões de toneladas, acrescentando que “a expectativa atual é que as vendas se aproximem do centro da faixa”.