Juíza exige que Vale apresente R$7,9 bi em garantias em ação por Brumadinho

Brumadinho, MG, Brasil, 01/02/2019. REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale informou que uma juíza em Brumadinho (MG) deferiu parcialmente pedido de liminar para que a companhia apresente em prazo de 10 dias garantias no valor de 7,93 bilhões de reais para garantir eventuais pagamentos de multas, segundo fato relevante nesta quarta-feira.

A decisão, sobre a qual a empresa disse ainda não ter sido intimada oficialmente, veio após ação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que acusou a empresa de ter dificultado atividades de fiscalização em suas operações em Brumadinho por meio de ações de seus funcionários.

O rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho em janeiro de 2019 deixou centenas de mortos.

“A Vale continuará a contribuir com todas as investigações e apresentará a sua defesa, de forma tempestiva, após citada, oportunidade em que terá acesso aos autos e documentos juntados pelo MPMG”, disse a companhia no comunicado.

Por Luciano Costa; edição Paula Arend Laier