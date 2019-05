Vale vê menor possibilidade de impacto de deslizamento em mina para barragem de Cocais

Mina de Gongo Soco, da Vale, em Barão de Cocais, no Estado de Minas Gerais 23/05/2019 REUTERS/Leonardo Benassatto

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale afirmou nesta terça-feira que as últimas análises da movimentação do talude norte da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG), apontam para a maior probabilidade de um deslizamento do material para dentro da cava, hipótese que “diminui a possibilidade de impacto na barragem Sul Superior”.

“Hoje temos mais elementos de análise sobre o comportamento do maciço, nos mostrando que está acontecendo um deslizamento para o fundo da cava. Com isso, há uma grande possibilidade de o talude se acomodar dentro da cava, sem maiores consequências”, disse em nota o diretor de Operações da Vale, Marcelo Barros.

Autoridades haviam alertado anteriormente que a barragem da mineradora poderia se romper como consequência da eventual queda do talude da cava de Gongo Soco, que está próxima da estrutura que armazena rejeitos de minério de ferro.

Por Roberto Samora