Vale nomeia Carlos Medeiros para nova diretoria de Segurança e Excelência Operacional

Logo da Vale em portão 29/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale informou que sua recém-criada diretoria executiva de Segurança e Excelência Operacional será ocupada por Carlos Medeiros, indicado pelo presidente da companhia e nomeado pelo conselho de administração, segundo comunicado nesta quarta-feira.

A criação da nova diretoria ocorre em meio aos desdobramentos do rompimento de uma barragem da empresa em Brumadinho (MG) em janeiro que deixou centenas de mortos e desaparecidos.

A companhia disse que Carlos Medeiros já foi presidente para América do Norte e Central da Ball Corporation, empresa de fabricação de latas de alumínio. O executivo também já presidiu a Rexam na América Latina e trabalhou por 25 anos na Pilkington/Nippon Sheet Glass, onde liderou operações na América do Sul e Ásia.

“A escolha reforça o comprometimento da Vale pela busca de padrões operacionais em linha com as melhores referências no mundo”, afirmou a Vale no comunicado, ressaltando que a criação da área está alinhada a seus novos pilares estratégicos após Brumadinho, que priorizam a segurança.

Por Luciano Costa