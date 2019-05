Embarques de minério do Brasil têm menor volume em mais de 7 anos em abril

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As exportações de minério de ferro do Brasil em abril caíram 29 por cento ante o mesmo mês do ano passado, para 18,34 milhões de toneladas, o menor volume mensal desde janeiro de 2012, devido aos cortes de produção pela mineradora Vale, maior produtora global da commodity, mostraram dados oficiais.

Mina de minério de ferro de Carajás, no Pará 29/5/2012 REUTERS/Lunae Parracho

É a segunda queda mensal consecutiva dos embarques brasileiros de minério de ferro, como resultado do rompimento de barragem da Vale em 25 de janeiro, em Brumadinho (MG), que levou à paralisação de diversas atividades da empresa, em busca de mais segurança nas instalações.

No mês seguinte ao desastre, as vendas externas chegaram a subir, mas logo perderam força.

A Vale responde pela grande maioria do minério de ferro exportado pelo Brasil, que tem no produto um dos principais da sua pauta de exportação.

No ano, a Vale estima que vendas de minério de ferro e pelotas possam cair de 9 a 16 por cento ante 2018. A empresa planejava vender neste ano 382 milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas. Mas, após as paradas de atividades, reviu a sua projeção para algo entre 307 milhões e 332 milhões de toneladas.

A redução na oferta da Vale está contribuindo com uma alta dos preços da commodity no cenário internacional.

O preço do minério de ferro exportado pelo país subiu 2,2 por cento em abril ante o mesmo período do ano passado, para 58,7 dólares por tonelada. Na comparação com março, no entanto, houve um recuo de 6,2 por cento.

A exportação de minério de ferro rendeu ao país em abril 1,08 bilhão de dólares, queda de cerca de 27 por cento ante o mesmo mês do ano passado.

PETRÓLEO

As vendas externas de petróleo pelo Brasil, por sua vez, subiram 53,7 por cento em abril ante o mesmo mês do ano passado, para 7,03 milhões de toneladas.

No período, a commodity foi vendida a um preço médio de 381,2 dólares por tonelada. As exportações renderam ao país 2,68 bilhões de dólares.