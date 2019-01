Cerca de 100 funcionários da Vale estão desaparecidos após rompimento de barragem, diz bombeiro

Visão geral de barragem da Vale que rompeu em Brumadinho, Minas Gerais 25/01/2019 REUTERS/Washington Alves

(Reuters) - Cerca de 100 funcionários da Vale estão entre os desaparecidos em consequência do rompimento nesta sexta-feira de uma barragem da mineradora em Brumadinho (MG), e o número total de mortos pode superar as 19 vítimas fatais da tragédia da Samarco em Mariana (MG), em 2015, disse um porta-voz dos bombeiros de Minas Gerais à Globonews.

Segundo o tenente Pedro Aihara, as buscas pelos desaparecidos vão prosseguir durante a madrugada, depois que foram identificados os locais atingidos pela lama que teriam a maior concentração de pessoas no momento do rompimento.

Ele avaliou que o número de mortos na tragédia de Brumadinho pode ser maior que o registrado em Mariana, apesar de o volume de rejeitos vazado ter sido menor no caso desta sexta-feira.

Mais cedo, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou em nota que o rompimento de uma barragem da mina de ferro Feijão, da Vale, deixou cerca de 200 desaparecidos, após uma avalanche de lama de rejeitos de mineração atingir parte da comunidade da Vila Ferteco e a área administrativa da companhia.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro