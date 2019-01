Após prisões, Vale diz que colabora com autoridades e investigações

Área atingida por lama de barragem da Vale em Brumadinho 27/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale afirmou nesta terça-feira que “permanecerá contribuindo com as investigações” sobre o rompimento de sua barragem de Brumadinho (MG), na semana passada, que deixou dezenas de mortos e centenas de feridos, em comentários publicados após a prisão de funcionários da empresa e terceirizados por autoridades.

“Referente aos mandados cumpridos nesta manhã, a Vale informa que está colaborando plenamente com as autoridades”, disse a Vale por meio de sua conta no Twitter.

O Ministério Público de Minas Gerais confirmou que foram decretadas prisões por 30 dias de engenheiros terceirizados que atestaram a estabilidade da barragem que rompeu e de três funcionários da Vale que estariam envolvidos no empreendimento minerário e seu licenciamento.

Por Luciano Costa