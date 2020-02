Justiça de Brumadinho recebe denúncia criminal contra ex-CEO da Vale e outras 15 pessoas

Área atingida por barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais 10/12/2019 REUTERS/Washington Alves

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Justiça de Brumadinho recebeu nesta sexta-feira denúncia contra o ex-presidente da Vale Fábio Schvartsman e outras 15 pessoas, por homicídio qualificado e crimes ambientais, referente ao rompimento de Barragem da Vale (VALE3.SA) em Brumadinho (MG), em janeiro de 2019, conforme informou em comunicado.

Na denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Vale e a TÜV SÜD, empresa que atestou a estabilidade da barragem, foram acusadas por crimes ambientais devido ao desastre.

“O magistrado recebeu a denúncia por entendê-la bem fundamentada, com a exposição de todos os fatos criminosos imputados, bem como todas as suas circunstâncias”, informou o comunicado, publicado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em referência à decisão do juiz Guilherme Pinho Ribeiro, da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho.