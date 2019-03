Justiça manda prender novamente funcionários da Vale e da Tüv Süd

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Justiça de Minas Gerais mandou prender novamente todos os funcionários da Vale e da auditora Tüv Süd que haviam sido soltos recentemente, informou nesta quarta-feira a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, em meio às investigações de autoridades sobre o rompimento mortal da barragem de rejeitos da mineradora em 25 de janeiro.

Capacete com logo da Vale é visto em local de rompimento de barragem em Brumadinho 13/02/2019 REUTERS/Washington Alves

Dos empregados que haviam sido presos e depois liberados, onze são da Vale e dois da Tüv Süd, empresa responsável pelo laudo de estabilidade da estrutura que entrou em colapso e deixou mais de 300 mortos ou desaparecidos.

No início de fevereiro, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu colocar em liberdade três funcionários da Vale e dois da auditora.

Ao final do mês passado, o STJ liberou oito funcionários da companhia que tinham sido presos, em meados de fevereiro.

As prisões não envolveram integrantes da cúpula da companhia, que afastou no início de março o presidente-executivo da Vale, Fábio Schvartsman, o diretor-executivo de Ferrosos e Carvão, Peter Poppinga, além de Lucio Flavio Gallon Cavalli (diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão) e Silmar Magalhães Silva (diretor de Operações do Corredor Sudeste), após recomendação de autoridades que acompanham o caso.

A assessoria do tribunal informou que detalhes sobre a decisão que determinou que os funcionários voltem a ser presos serão publicados mais tarde. O TJ não detalhou os motivos da nova determinação.

Em nota, a Vale afirmou que “essas prisões são desnecessárias, pois os colaboradores já haviam prestado depoimento de forma espontânea e estavam disponíveis para prestar novos esclarecimentos às autoridades a qualquer momento”.

A empresa reiterou ainda que, atendendo à recomendação da força-tarefa, inclusive como medida cautelar alternativa à prisão, todos esses funcionários já estavam afastados.

“A companhia e seus empregados têm apresentado, desde o momento do rompimento da barragem, todos os documentos e informações solicitados voluntariamente e, como maior interessada na apuração dos fatos, a Vale continuará contribuindo com as investigações”, disse a empresa.

Já a Tüv Süd informou que, em respeito às investigações, no momento não está comentando o caso.

Por Marta Nogueira