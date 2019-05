Vale prevê atingir ritmo de 400 mi t de minério/ano em 2 a 3 anos, diz diretor

Logo da Vale no Rio de Janeiro 07/08/2017 REUTERS/Ricardo Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale prevê ser possível atingir novamente ritmo de produção a 400 milhões de toneladas por ano de minério de ferro apenas em dois ou três anos, devido ao impacto do desastre de Brumadinho (MG), afirmou nesta sexta-feira o diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores, Luciano Siani.

A maior produtora global de minério de ferro planejava atingir o patamar neste ano, mas foi levada a interromper operações e rever atividades após a tragédia, em 25 de janeiro.

“Nós não temos pressa, estamos trabalhando em conjunto com o Ministério Público e as autoridades, nosso objetivo é comum, é assegurar que só haverá qualquer tipo de retomada uma vez que haja segurança absoluta”, afirmou Siani, em teleconferência com analistas de mercado.

“Se vocês me perguntarem, quando a Vale espera atingir novamente uma produção próxima a 400 milhões de toneladas, eu diria que o horizonte aqui é entre dois e três anos.”

Por Marta Nogueira