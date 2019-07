Vale ajustará provisões por Brumadinho no resultado do 2° trimestre

20/08/2014 REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale disse que suas provisões relacionadas ao rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG) em janeiro devem sofrer “eventuais ajustes” no resultado do segundo trimestre, segundo comunicado nesta terça-feira.

A informação vem após anúncio na véspera de acordo entre Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT-MG) e a companhia que envolve depósito de 400 milhões de reais pela Vale a título de dano moral coletivo causado a trabalhadores devido ao incidente, que deixou centenas de mortos.

A Vale destacou que havia provisionado 949 milhões de reais (247 milhões de dólares) no resultado do primeiro trimestre, referente a um acordo preliminar assinado com o MPT ainda em fevereiro.

“Eventuais ajustes a esta provisão serão realizados no resultado do segundo trimestre a ser divulgado em 31 de julho de 2019, incluindo o depósito de 400 milhões de reais a ser realizado pela Vale a título de dano moral coletivo em 06 de agosto de 2019, o qual ficará à disposição do juízo”, afirmou a empresa no comunicado.

A Vale disse que o acordo com o MPT também determinou a liberação de um valor de 1,6 bilhão de reais depositado judicialmente em garantia no processo.

Por Luciano Costa