Vale corta previsão de produção de pelotas para 43 mi t em 2019

Logo da Vale em prédio no Rio de Janeiro, RJ 07/08/2017 REUTERS/Ricardo Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A mineradora Vale revisou seu guidance de produção de pelotas de 45 milhões de toneladas para 43 milhões de toneladas em 2019 para adequação de seu portfólio de produtos às condições temporárias de mercado, informou a companhia em fato relevante nesta quinta-feira.

A revisão, entretanto, não altera o guidance de vendas de minério de ferro e pelotas de 307-332 milhões de toneladas para 2019, com expectativa que as vendas se situem ao redor do centro da faixa, frisou a empresa.

Edição de Paula Arend Laier