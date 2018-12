Vale prevê elevar produção de minério de ferro para 400 mi t em 2019

Logo da Vale no Rio de Janeiro 07/08/2017 REUTERS/Ricardo Moraes

NOVA YORK (Reuters) - A mineradora Vale prevê produzir 400 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, alta de 2,6 por cento ante a estimativa para 2018, informou a companhia nesta terça-feira, em tradicional apresentação anual realizada pela empresa a investidores em Nova York.

Com isso, a maior produtora global de minério de ferro mantém previsão realizada no fim do ano passado.

Do volume total, a Vale planeja extrair em 2019 de 70 milhões a 80 milhões de toneladas da mina de produto de alta qualidade S11D, no Pará, ante previsão de cerca de 55 milhões de toneladas neste ano.

Por Rodrigo Campos