CRU/CESCO-Mayor disrupción golpeará oferta de cobre: jefe de chilena Antofagasta

Por Fabián Andrés Cambero y Dave Sherwood

SANTIAGO, 12 abr (Reuters) - Mayores interrupciones en faenas mineras afectarán la oferta global de cobre este año, acentuando el déficit ante el sostenido aumento de la demanda, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de la chilena Antofagasta, Iván Arriagada.

El ejecutivo consideró que el metal no producido debido a complicaciones en puestas en marcha, factores climáticos y laborales volvería a rondar el millón de toneladas, frente a las 600.000 toneladas del año pasado.

“Creemos que este año va a haber disrupciones que son más grandes que las que hubo el año pasado, donde fue usualmente bajo”, dijo en una entrevista el marco de la Conferencia Mundial del Cobre CRU/Cesco.

Las fallas de los productores contribuiría a acentuar el desbalance en el mercado cuprífero, dando soporte al valor del metal, que ha estado volátil impactado en parte por las expectativas de crecimiento de China y la incertidumbre por la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático.

“Vamos a tener una condición de déficit que se va a empezar a manifestar yo creo en los próximos 24 meses, por lo tanto no sólo hay soporte para el nivel actual (de precios) sino que la tendencia debería ser al alza”, opinó.

Varias firmas chilenas fueron afectadas por fuertes lluvias a inicios de año en el norte del país, mientras la mina peruana Las Bambas fue blanco de un bloqueo de una comunidad indígena.

Antofagasta tendrá tres negociaciones contractuales de sus yacimientos que Arriagada dijo espera tengan un buen resultado, aunque reconoció que el panorama ha cambiado con la llegada de federaciones sindicales.

“Mantenemos nuestras puertas abiertas al diálogo pero la relación laboral para nosotros ocurre entre las compañías y sus sindicatos base”, comentó.

AGUA PARA ZALDÍVAR

Arriagada negó que la firma esté en conversaciones con su rival BHP para buscar alguna alternativa para solventar la resistencia que ha tenido su pedido de renovación de permisos para usar agua fresca del Salar de Atacama para su mina Zaldívar, debido al eventual deterioro del acuífero.

“Nuestra expectativa es que la autoridad tome su decisión y analice esto desde el punto de vista de lo que la ciencia dice y nuestros datos objetivos”, dijo. “Creemos que el permiso debe otorgarse y que debería irnos bien”.

El ejecutivo también negó que una posibilidad sea comprar agua de la planta desalinizadora de BHP y comentó que espera que el gobierno chileno resuelva la tramitación del permiso por el recurso en los próximos 12 meses.

Un regulador local planea restringir la entrega de derechos de extracción de agua en el Salar argumentando que los permisos emitidos superan los niveles sustentables.

Por otra parte, explicó que no tienen previsto ir al mercado de deuda, tras recibir recientemente préstamos por 1.300 millones de dólares para una modernización de su mina Los Pelambres, ya que no tiene otro proyecto en ejecución y actualmente no están viendo ninguna oportunidad en particular de compra.

Reporte de Fabián Andrés Cambero y Dave Sherwood. Editado por Javier Leira