Dos fundiciones de China firman acuerdos de suministro de cobre con chilena Antofagasta

Imagen de archivo de cobre fundido en la planta procesadora de KGHM en Glogow, Polonia. 10 mayo 2013. REUTERS/Peter Andrews

PEKÍN (Reuters) - Los dos principales productores de cobre de China firmaron acuerdos de suministro de concentrado del metal con la minera chilena Antofagasta para el primer semestre de 2020, dijeron el martes dos fuentes familiarizadas con el tema.

Jiangxi Copper Co y Tongling Nonferrous Metals Group firmaron los contratos antes de lo habitual debido a preocupaciones sobre el futuro suministro de concentrado de cobre, dijeron las fuentes.

El concentrado es mineral de cobre parcialmente procesado, que es la materia prima utilizada para fabricar metal refinado.

Los contratos para suministros anuales generalmente no se firman hasta que se acerca la conferencia de la Semana del Cobre de Asia en Shanghái en noviembre. Estos contratos tempranos subrayan el deseo de las fundiciones de asegurar suministro de concentrado a medida que aumenta la competencia por el mineral.

El volumen estipulado en las ofertas no está claro. La restricción del suministro ha impulsado los costos de tratamiento y refinación que las mineras pagan a las fundiciones para procesar concentrado de cobre en metal refinado, más baja desde inicios de 2019.

Un portavoz de Jiangxi Copper dijo que no podía confirmar el acuerdo, mientras que Tongling Nonferrous no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Antofagasta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Reporte de Tom Daly y Shivani Singh; Editado en español por Natalia Ramos