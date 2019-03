Canadiense INV Metals espera que Ecuador respete sus derechos en proyecto tras consulta popular

QUITO (Reuters) - La filial de la minera canadiense INV Metals Inc. dijo el miércoles que confía en que Ecuador respete sus derechos otorgados para el desarrollo del proyecto Loma Larga tras los resultados de una consulta popular, pero no descarta acudir a instancias internacionales “si fuera necesario”.

El proyecto de oro y plata, ubicado en la provincia andina de Azuay y cuyos derechos fueron entregados legalmente por el país andino en el 2000, podría verse afectado por los resultados de la consulta popular realizada el domingo en el sector denominado Girón, ubicado en la cercanías del yacimiento.

A esa población, que según la empresa no representa a su zona de influencia, se le consultó si estaba de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras en páramos y fuentes de agua, ubicado en la cercanías del proyecto, ganando el No con un 86,79 por ciento de los votos, según datos de la autoridad electoral.

“INV Minerales Ecuador confía en que se garanticen sus derechos mineros legalmente otorgados por el Estado ecuatoriano”, explicó la firma en un comunicado.

“El interés de INV Minerales no es demandar, sino desarrollar el proyecto de manera responsable y sustentable, por lo que la empresa agotará todas las instancias jurídicas en Ecuador, pero no descarta acudir a instancias internacionales, si fuera necesario”, añadió.

Grupos sociales y ambientales han dicho que con los resultados la actividad minera no puede seguir en la zona porque pone en riesgo al sistema hidrológico llamado Quimsacocha.

“El triunfo de Girón pone un blindaje sobre las fuentes de agua (...) Representa una victoria para la provincia y para todos esos territorios que están amenazados por proyectos extractivistas mineros en el Ecuador”, dijo Kléver Calle, del colectivo Yasunidos, que acompañó a los comunidades desde el 2012 cuando solicitaron la realización de la consulta.

Loma Larga se encuentra en fase de exploración avanzada. Tiene una inversión de 55 millones de dólares hasta la fecha y reservas de minerales probadas y probables de 2,6 millones de onzas de oro equivalente, 13,2 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre, según datos de la empresa.

El Ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo el martes que buscará salidas para evitar una demanda y continuar con el proyecto, que prevé comenzar producción a fines del 2021.

“Para la industria minera es un golpe. Las empresas están preocupadas y ojalá que esto no cause que la inversión privada no venga al país”, explicó. “Es preocupante la situación, son contratos firmados con las empresas”, dijo.

En la misma provincia también hay problemas con las comunidades que obligaron a suspender temporalmente la operación del proyecto Río Blanco, a cargo de un consorcio chino de Junefield Mineral Resources y Hunan Gold Group.

Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías