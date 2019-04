Líder de protestas contra minera china en Perú rechaza oferta de diálogo: medio

Foto de archivo de un grupo de manifestantes cortando el camino de acceso a una mina de cobre en una protesta en Fuerabamba, Perú. Mar 29, 2019. REUTERS/Mitra Taj

LIMA (Reuters) - El líder indígena de la comunidad peruana que protesta contra una mina de cobre, propiedad de la china MMG Ltd, dijo el martes a un canal de televisión local que no negociará con el Gobierno para poner fin al conflicto mientras sus asesores legales continúen presos.

En una entrevista con Canal N, Gregorio Rojas afirmó que esa fue la respuesta de su comunidad Fuerabamba a la propuesta del Gobierno del presidente Martín Vizcarra de levantar el estado de emergencia en la zona a cambio de iniciar conversaciones sobre la protesta minera que comenzó hace casi dos meses.

“Yo le manifesté claramente a mi pueblo y ellos me dicen que no se puede llegar a ningún acuerdo (...) porque nuestros asesores no están libres”, indicó desde la zona de conflicto.

“Cuando ellos estén libres recién será el diálogo, es lo que me están diciendo ahorita. El pueblo decide, yo no”, dijo Rojas, una medida que complica el esfuerzo del Gobierno para terminar la protesta que afecta al sector clave para la economía local.

Los pobladores de Fuerabamba mantienen bloqueado el ingreso a la mina Las Bambas de MMG Ltd., ubicada en los Andes del país, y la carretera que usa la compañía para recibir suministros y transportar cobre, frenando las exportaciones de cobre de Perú, el segundo productor mundial del metal rojo.

El Gobierno declaró el estado de emergencia en la zona de conflicto, suspendiendo por 15 días el derecho al libre tránsito y autorizando a las fuerzas armadas a restablecer el orden en el distrito de Challhuahuacho de la región Apurimac.

Rojas, quien estuvo bajo arresto una semana por acusaciones de que él y tres abogados de Fuerabamba trataron de extorsionar a MMG Ltd., refirió que están esperando “tranquilos” la solución del conflicto en la que solicitan a la minera una compensación por utilizar un tramo de carretera en sus tierras de cultivo.

El dirigente afirmó que sus abogados son inocentes de las acusaciones. “Nos siguen faltando, como nos estaría faltando un ojo, un pie, nuestros asesores que están encerrados”, enfatizó.

Reporte de Marco Aquino; Editado por Javier Leira