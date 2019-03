Perú busca poner fin a protesta contra minera china en zona de conflicto

LIMA (Reuters) - Un misión gubernamental de alto nivel en Perú buscaba el miércoles revivir un diálogo con una comunidad indígena para terminar el bloqueo de una carretera, que ha frenado las exportaciones de una de las minas de cobre más grandes del país controlada por la china MMG.

Foto de archivo de una comunidad indígena reubicada en Nueva Fuerabamba en Apurimac, Perú. Oct 3, 2017. REUTERS/Mariana Bazo

El primer ministro, Salvador del Solar, dijo que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra redoblará su apuesta por el diálogo con la presencia de los ministros de Transporte y Comunicaciones, de Inclusión Social y de Salud frente al bloqueo de 51 días que afecta al principal sector exportador del país.

Comuneros indígenas de Fuerabamba, en la surorioental región del Cusco, han bloqueado la carretera por donde se transporta el cobre de la mina Las Bambas para su exportación y exigen un pago por el derecho de usar la vía en sus tierras.

Sin embargo, los comuneros dicen que no dialogarán con el Gobierno si no liberen a su líder Gregorio Rojas, detenido por la policía junto a los abogados de Fuerabamba acusados de extorsionar a la mina de MMG Ltd (1208.HK), controlada por China Minmetals Corp [CHMIN.UL]. [nL1N21C16T]

Edison Vargas, vicepresidente de Fuerabamba, dijo por teléfono a Reuters que la policía también busca detenerlo y negó amenazas a la mina de parte de su comunidad, aunque no se mostró demasiado proclive a un diálogo. “¿Cómo voy a hablar con ellos si están tratando de detenerme? ¿De qué diálogo hablan?”, dijo.

MARCHAS

Imágenes de la televisión mostraron a decenas de comuneros apostados en una carretera que impedían el tránsito hacia las instalaciones de la mina en la región de Apurimac, mientras decenas de policías con escudos de plástico vigilaban la zona.

En otro lugar de la región cientos de comuneros marchaban hacia Las Bambas, según la televisora Canal N, en una acción que podría agravar la situación si chocan con la policía.

Del Solar dijo en conferencia de prensa que el Gobierno buscará otros interlocutores en Cusco y Apurimac, zonas de influencia de Las Bambas, que no reciben regalías mientras no se pueda sacar cobre desde la mina para su exportación.

El presidente del Banco Central, Julio Velarde, comentó que la economía local podría verse afectada por el conflicto. “Hasta ahora el efecto ha sido marginal, de continuar este problema sí comenzará afectarnos, Las Bambas representa un poco más del 1 por ciento del Producto Bruto Interno”, afirmó el funcionario.

La firma MMG dijo el lunes que declarará fuerza mayor en contratos de venta de cobre de Las Bambas en Perú por el bloqueo, y que espera que la producción en esa mina se vea impactada progresivamente en la semana. [nL1N21D00E]

Perú es el segundo productor mundial de cobre. Las Bambas, que entró en operación el 2015 tras una inversión de 10.000 millones de dólares, produce un 2 por ciento del cobre global.

Reporte de Marco Aquino y Mitra Taj. Editado por Javier Leira