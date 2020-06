Em disputa com Trump, prefeita de Washington estampa "Black Lives Matter" diante da Casa Branca

Prefeita de Washington, Muriel Bowser, observa frase "Black Lives Matter" pintada em enormes letras amarelas Khalid Naji-Allah/Prefeitura de Washington/Divulgação via REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - A prefeita de Washington, Muriel Bowser, renomeou nesta sexta-feira uma rua em frente à Casa Branca como “Black Lives Matter Plaza”, e o local teve a frase pintada em enormes letras amarelas na pista, em uma aparente resposta à reação do presidente Donald Trump aos protestos nos Estados Unidos em decorrência da brutalidade policial.

Bowser tuitou imagens da pintura da rua em um trecho da 16th Street, na capital dos EUA, com uma mensagem para Breonna Taylor, uma mulher negra morta pela polícia de Louisville, no Estado de Kentucky, cuja morte que tem inspirado protestos em todo o país junto com o caso de George Floyd, um homem negro que morreu em 25 de maio sob custódia da polícia de Mineápolis.

“Breonna Taylor, no seu aniversário, vamos ficar juntas com determinação”, escreveu Bowser. “Determinação de fazer da América a terra que deveria ser.”

Bowser e Trump travam uma disputa devido ao uso que o presidente faz das agências federais de segurança e da Polícia do Exército para interromper um protesto na noite de segunda-feira, para que ele pudesse posar para fotos em frente à uma igreja nas proximidades da Casa Branca.

“Queremos tropas para fora do Estado, fora de Washington, DC”, disse Bowser em entrevista coletiva na quinta-feira.

Nesta sexta-feira, uma autoridade dos EUA disse que o Pentágono iria retirar os 900 soldados remanescentes que haviam sido enviados para Washington, região que responde a potenciais distúrbios civis.

A cidade também instalou uma placa de rua do Black Lives Matter Plaza no cruzamento entre as ruas H e 16th, local da Igreja Episcopal de São João, onde Trump, segurando uma Bíblia, posou para fotos na segunda-feira à noite.

Trump usou sua mídia social favorita, o Twitter, para dar uma resposta dura a Bowser.

“A incompetente prefeita de Washington, DC, @MayorBowser, cujo orçamento está totalmente fora de controle e está constantemente recorrendo a nós para receber ‘ajuda’, agora está lutando com a Guarda Nacional, que a salvou de uma grande vergonha... na últimas noites. Se ela não tratar bem esses homens e mulheres, então nós iremos introduzir um grupo diferente de homens e mulheres!”.

