MINUTO A MINUTO-Rueda de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO, 7 oct (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció el lunes su conferencia de prensa matutina.

A continuación, un resumen de los puntos más relevantes:

* FOMENTO A LA INDUSTRIA LOCAL El mandatario dijo que su gobierno trabaja de la mano con el sector empresarial para elaborar un plan de fomento a la industria local orientado a fortalecer el mercado interno y la inversión extranjera, principalmente en los sectores textil y de calzado. “Vamos inclusive a apoyar con la banca de desarrollo a estas dos actividades que fueron muy castigadas durante el periodo neoliberal”, sostuvo López Obrador, conocido como AMLO, por sus siglas. “Estamos trabajando en eso”, agregó. Además, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, explicó los avances de un programa de microcréditos denominado Tandas para el Bienestar.

* “EXTORSIÓN” A MINERAS AMLO aseguró que su administración “no va a permitir” que líderes de comunidades obstaculicen sin razón las operaciones de alguna de las instalaciones mineras del país a cambio de dinero. “Hay situaciones en donde lideres se aprovechan de la ocasión para extorsionar a las empresas. Eso no se va a permitir. Cierran una minera y están solicitando dinero para reabrirla. No se va a permitir”, dijo el presidente, aunque no detalló algún caso específico. Desde mediados de septiembre, un grupo de manifestantes mantiene cerrados los accesos a la mina Peñasquito, de la gigante Newmont Goldcorp por reclamos ambientales y en demanda de contratos de trabajo.

* “Él TOMÓ LA DECISIÓN RENUNCIAR” El mandatario rechazó estar detrás de la reciente renuncia de uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, quien dejó el cargo de forma sorpresiva la semana pasada cuando faltaba más de una década para que concluyera su periodo. “Hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar, yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara”, dijo. Eduardo Medina Mora, quien fue embajador de Estados Unidos en México durante parte de la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha sido cuestionado por probables irregularidades en sus cuentas bancarias. (Redacción Ciudad de México)