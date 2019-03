Número de mortos por ciclone e enchentes em Moçambique pode superar 1 mil, diz presidente

Imagem aérea mostra alagamento em Beira, Moçambique, provocado por ciclone Idai 18/03/2019 Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho via Reuters . International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES