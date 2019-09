Novo estilista da Issey Miyake faz desfile dançante em Paris

Desfile da Miyake Spring na Paris Fashion Week REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARIS (Reuters) - O novo estilista da Issey Miyake, Satoshi Kondo, exibiu modelos em vestidos esvoaçantes dançando, girando e andando de skate por um antigo necrotério do século 19 em desfile na Paris Fashion Week.

Das vigas de ferro do espaço artístico “Cent Quatre”, que por mais de um século abrigou agentes funerários da capital francesa, os vestidos foram lentamente descendo para se encaixar nas modelos ao som eletrônico do artista francês DeLaurentis.

“Eu queria expressar a alegria de usar roupas e a alegria do movimento. Então você vê as modelos dançando, se movendo juntas, quase como o vento”, disse Kondo sobre a coleção primavera/verão 2020.

Em vez de desfilar em uma passarela convencional, as modelos de Kondo giravam em torno do enorme salão em vestidos listrados de “guarda-sol” com as pregas da marca Issey Miyake, enquanto outras em leves capas de chuva de nylon ziguezagueavam em skates elétricos.

Usando conjuntos com toques de rosa framboesa, verde limão e lilás, as modelos pulavam para aumentar o efeito saltitante de tecidos quase translúcidos e largos e sacudiam bolsas em forma de leque em uma profusão de cores e movimento.

A Semana de Moda de Paris vai até 1º de outubro.

Reportagem de Michaela Cabrera