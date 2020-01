El estilo africano debuta en la Semana de la Alta Costura de París

PARÍS, 24 ene (Reuters) - El camerunés Imane Ayissi fusionó estilo europeo con talento africano en un desfile que marcó la primera vez que un diseñador del África subsahariana participa en la Semana de la Moda de Alta Costura de París.

El diseñador Imane Ayissi saluda con modelos al final del show de Alta Costura primavera/verano 2020 en París, Francia, 23 de enero 2020. REUTERS/Francois Lenoir

“Es un honor”, dijo Ayissi, de 51 años, a Reuters antes del desfile, en referencia a la decisión, luego de años de trabas, de aceptarlo finalmente en el selecto club de las casas de moda de alta costura de París.

“He estado peleando durante 28 años, dediqué toda mi vida al trabajo. La Federación Francesa de la Alta Costura y de la Moda me abrió sus puertas después de rechazar mi solicitud muchas veces debido a que no era el momento correcto o mi trabajo no cumplía con sus expectativas. Pero esta vez funcionó”, agregó.

Ayissi comenzó joven a hacer ropa para su madre, quien fue elegida Miss Camerún en el desfile de belleza de la década de 1960.

Luego se dedicó al modelaje, se mudó a París hace 30 años y desfiló por las pasarelas de estilistas de primer nivel como Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, Givenchy y Lanvin.

Más tarde, decidió dedicarse plenamente a trabajar como diseñador, definiendo un estilo que describió como minimalista, arreglado y elegante “con una cierta maestría de tela y forma”.

Para su desfile del jueves por la noche, que fue elegido para cerrar la edición de este año de la Semana de la Moda de Alta Costura de París, las modelos recorrieron la pasarela en un hotel parisino con una banda de sonido de música africana.

Las modelos exhibieron vestidos de estilo occidental contemporáneo, pero con un giro: estaban confeccionados con Faso Dan Fani orgánico, un algodón de Burkina Faso.

Otro modelo, un vestido de seda, estaba adornado con pintura de corteza de árbol cortada con forma de flores.

“Hago lo que puedo para mostrar los géneros reales africanos, para contar historias”, dijo Ayissi sobre su colección.

