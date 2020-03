Mônaco cancela GP de F1 devido ao coronavírus; outras corridas são adiadas

LONDRES(Reuters) - Mônaco cancelou nesta quinta-feira seu Grande Prêmio de Fórmula 1, a corrida de mais prestígio do calendário, em outro duro golpe para os esportes em decorrência da pandemia de coronavírus.

GP de Mônaco de F1 26/05/2019 REUTERS/Benoit Tessier

Além do cancelamento da prova pelas ruas do principado, que aconteceria em maio, a F1 adiou as corridas da Holanda e da Espanha, empurrando o início da temporada de 2020 na melhor das hipóteses para junho.

O Clube Automobilístico de Mônaco disse que a incerteza sobre a participação das equipes e os controles de fronteira nos países da Europa tornaram a situação “insustentável”, e que apenas adiar a prova era impossível.

Também foi cancelada uma corrida popular para carros de corrida históricos, que usa as mesmas ruas apertadas da F1, agendada originalmente para o início de maio.

“Sob nenhuma circunstância será possível organizar esses eventos ainda este ano”, afirmou o Clube.

Um comunicado conjunto da F1 e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) disse que ambas esperam que a temporada comece “assim que for seguro fazê-los depois de maio”.

Mônaco, prova de maior glamour no calendário automobilístico mundial, deveria acontecer em 24 de maio.

O GP holandês, que volta à modalidade depois de 35 anos, deveria ocorrer em Zandvoort em 3 de maio, e a corrida espanhola do Circuito da Catalunha uma semana depois em Barcelona.

O comunicado disse que o adiamento foi acertado com promotores das corridas “para garantir a saúde e a segurança das equipes ambulantes, participantes e torcedores do campeonato, que continuam sendo nossa preocupação principal”.

“A FIA e a Fórmula 1 continuam a trabalhar de perto com os promotores afetados e as autoridades locais para monitorar a situação e dedicar o tempo apropriado para estudar a viabilidade de datas alternativas em potencial para cada Grande Prêmio mais adiante neste ano caso a situação melhore”, acrescentou.

O GP da Austrália, que deveria ter iniciado a temporada em 15 de março em Melbourne, já havia sido cancelado, e as três provas seguintes no Barein, Vietnã e China também foram adiadas e ainda não têm novas datas.

A F1 cancelou sua pausa de agosto na quarta-feira, adiantando-a para março e abril, e planeja realizar o máximo possível de corridas no verão europeu e na segunda metade do ano.