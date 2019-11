Tricampeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo anuncia su retiro

MADRID, 14 nov (Reuters) - El tricampeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo anunció el jueves que se retirará de la actividad tras la carrera del fin de semana en Valencia.

Foto del jueves de Jorge Lorenzo durante la conferencia de prensa en el Circuito Ricardo Tormo, Cheste, España - 14 de noviembre de 2019 REUTERS/Heino Kalis

La marcha del mallorquín de 32 años, tras una temporada de lesiones, deja una codiciada vacante junto a su compatriota Marc Márquez, el seis veces campeón del mundo de MotoGP, en el equipo Repsol Honda.

Lorenzo dijo que sus dificultades esta temporada lo llevaron a tomar la decisión. “Me encanta este deporte, pero también me encanta ganar, y me he dado cuenta de que no es posible (...) así que...”, sostuvo en rueda de prensa.

“Pienso que es la mejor decisión para el equipo porque Honda y Jorge Lorenzo no pueden luchar solo por entrar en los puntos o un podio. Tanto Honda como yo somos ganadores y tenemos que luchar por ganar”, agregó.

Lorenzo se mudó de Ducati a finales de 2018, pero ha tenido problemas con la forma física y el manejo de la RC213V. Ocupa el decimonoveno lugar en la clasificación general, con 25 puntos en 18 carreras y sin haber entrado entre los 10 primeros en una sola prueba, frente a los 395 puntos de Márquez.

Lorenzo dijo a principios de este mes que necesitaba al menos un mes sin competir para recuperarse completamente para la próxima temporada, pero ahora ha decidido darla por terminada.

“Aunque siempre he trabajado muy intensamente y, sin haber estado en el lugar adecuado y con las personas adecuadas, quizá no hubiese llegado hasta aquí”, añadió.

El español, que también ganó dos títulos mundiales en la categoría de 250cc (ahora Moto2) en 2006 y 2007, fue campeón de MotoGP en 2010, 2012 y 2015 con Yamaha.

Se perdió cuatro grandes premios tras una caída durante los entrenamientos en Assen, Holanda, en junio, y sufrir una fractura en las vértebras.

También fue descartado del primer test de pretemporada en Malasia en febrero tras fracturarse la muñeca izquierda mientras entrenaba en Italia y pasar por el quirófano.

Reporte de Richard Martin. Editado en español por Andrea Ariet y Javier Leira