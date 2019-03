Hamilton se queda con la pole, velocidad de Mercedes sorprende a sus rivales en Australia

(De izquierda a derecha) Valtteri Bottas, Lewis Hamilton and Sebastian Vettel posan después de la sesión de clasificar segundo, primero y tercero, respectivamente, en el tercer día del Gran Premio de Australia de la Fórmula Uno en el circuito Albert Park en Melbourne, Australia. 16 de marzo, 2019. (AAP/Julian Smith/via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NI DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DIPONIBLE PARA ARCHIVO. NO DISPONIBLE EN AUSTRALIA. NO DISPONIBLE EN NUEVA ZELANDA.