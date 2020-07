Leclerc se disculpa con Ferrari por choque con Vettel

Fórmula Uno F1 - Gran Premio de Steiermark - Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria. 12 de julio de 2020. Los ingenieros de Ferrari con el coche de Sebastian Vettel antes de la carrera, tras la reanudación de la F1 después del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) Joe Klamar/Pool vía REUTERS.

SPIELBERG, Austria, 12 jul (Reuters) - Charles Leclerc se disculpó el domingo con Ferrari y su compañero de equipo Sebastian Vettel después de causar una colisión en la primera vuelta que dejó a ambos fuera del Gran Premio de Fórmula Uno de Estiria.

Ambos autos sufrieron daños y regresaron a los boxes, con el cuatro veces campeón del mundo Vettel entrando en el garaje mientras Leclerc se reincorporó en último lugar después de haber instalado un nuevo alerón delantero.

El monegasco, cuyo coche tocó el de Vettel después de que intentó un arremetida por el interior del alemán, chocó con él en la tercera curva.

El joven de 22 años reconoció que había sido demasiado optimista en su maniobra.

“Me disculpé. Obviamente, las excusas no son suficientes en momentos como éste”, dijo el joven a la televisión Sky.

“Sólo estoy decepcionado de mí mismo. Hoy he hecho un muy mal trabajo, he decepcionado al equipo. Sólo puedo lamentarlo aunque sé que no es suficiente. Espero aprender de esto y volver más fuerte para las próximas carreras”.

Ferrari, el equipo más antiguo, exitoso y glamoroso de la Fórmula Uno, está pasando por momentos difíciles con un auto que carece de la aerodinámica y el rendimiento del año pasado.

Se han apresurado a realizar actualizaciones, pero el jefe del equipo, Mattia Binotto, dijo el sábado que no había mostrado la mejora esperada.

Reporte de Alan Baldwin en Londres; Editado en español por Javier López de Lérida