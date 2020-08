La policía de Portland ordena dispersar las protestas

Alan Swinney apunta con un arma durante los enfrentamientos entre grupos como Proud Boys y Patriot Prayer, y los manifestantes contra la brutalidad policial y el racismo en Portland, Oregón, EEUU, 22 de agosto, 2020. REUTERS/Maranie Staab

23 ago (Reuters) - Agentes de policía fueron golpeados con piedras y botellas durante una protesta en la ciudad de Portland, en Oregón, a última hora del sábado, dijo la policía, y hubo enfrentamientos entre grupos de manifestantes rivales en el centro de la ciudad a primera hora del día.

En un post de Twitter, la policía dijo que a principios del domingo había declarado un disturbio por la concentración en torno al edificio Penumbra Kelly, un edificio de la ciudad que alberga oficinas, incluida la policía.

“El hecho de no abandonar el lugar puede ser motivo de arresto, citación o use de elementos de control de multitudes, incluyendo pero no limitándose a gases lacrimógenos y/o armas de impacto”, añadió el comunicado.

Hubo enfrentamientos el sábado por la tarde entre los manifestantes contra el racismo y los manifestantes de derechas.

Las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial recorrieron los Estados Unidos después de la muerte en mayo de George Floyd, un hombre de raza negra de 46 años que murió después de que un policía se arrodillara sobre su cuello durante casi nueve minutos.

El Gobierno del presidente Donald Trump desplegó en julio fuerzas federales para hacer frente a las protestas nocturnas en Portland, donde las manifestaciones a veces han desembocado en violencia.

El viernes, Trump calificó de “locas” las manifestaciones de Portland, ya que dijo que las ciudades dirigidas por los demócratas se habían vuelto anárquicas y caóticas. El alcalde de Portland, Ted Wheeler, es un demócrata.

Información de Kanishka Singh en Bengaluru; editado por Frances Kerry; traducido por Aida Peláez en la redacción de Gdansk