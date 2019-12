Es demasiado pronto para saber si Van Dijk podrá jugar final de Mundial Clubes: DT Liverpool

Foto de archivo. Virgil van Dijk del Liverpool en el partido por la Premier League entre el Liverpool y el Manchester United en el estadio Anfield, Liverpool, Gran Bretañ. 16 de diciembre de 2018. REUTERS/Phil Noble

18 dic (Reuters) - Liverpool tendrá que evaluar la condición del defensor Virgil van Dijk en los próximos días para determinar si puede estar el sábado en la final del Mundial de Clubes ante Flamengo, dijo el entrenador Jürgen Klopp.

El equipo inglés, monarca de la Liga de Campeones, derrotó el miércoles 2-1 a Monterrey con un agónico tanto de Roberto Firmino para meterse en la definición del torneo.

“Fue una decisión fácil (que no juegue) porque no había podido entrenar. Ayer tuvo que abandonar el entrenamiento porque no se sentía bien”, sostuvo el DT.

“Ayer no pudo entrenar, hoy no se podía entrenar, así que la decisión fue simple (...) Veremos si puede estar el sábado. No puedo decir ahora qué tan rápido se va a recuperar”.

Editado en español por Javier Leira