Merkel e Putin concordam em manter discussões sobre o Estreito de Kerch

BERLIM (Reuters) - A chanceler alemã Angela Merkel expressou sua preocupação sobre os eventos no Estreito de Kerch, na Crimeia, durante uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, na cúpula do G20, em Buenos Aires, disse o seu porta-voz neste sábado.

Ambos concordaram em manter discussões sobre o assunto, no nível de conselheiros legais, entre Ucrânia, Rússia, França e Alemanha, disse o porta-voz. Semana passada, a Rússia confiscou três navios ucranianos e suas tripulações que tentavam entrar no Estreito de Kerch.

O porta-voz disse que Merkel e Putin também discutiram a situação na Síria e concordaram que mais deve ser feito para implementação de acordos entre Alemanha, França, Turquia e Rússia, numa cúpula em Istambul, em outubro.

Por Andrea Shalal