Separatistas camaroneses disparam contra avião de passageiros no noroeste

DOUALA, Camarões (Reuters) - Rebeldes separatistas atiraram contra um avião de passageiros da Cameroon Airlines, no momento em que ele se aproximava do aeroporto de Bamenda, no noroeste do país, na manhã deste domingo, afirmou o líder do grupo à Reuters.

O avião que partiu de Douala aterrissou em segurança e não houve mortes, afirmou a Cameroon Airlines, em um comunicado confirmando o ataque.

A companhia área manteve o avião em terra enquanto avalia os danos.

“Graças à coragem do capitão, a nave conseguiu aterrissar suavemente, apesar do impacto à fuselagem”, disse.

O oeste de Camarões, onde se fala inglês, tem sido um campo de batalha desde 2017 entre o exército e rebeldes que buscam formar um estado dissidente chamado Ambazonia.

Civis têm sofrido com o conflito desde o início. Mais de 400 pessoas foram mortas e meio milhão foram obrigadas a deixar suas casas.

No entanto, o incidente de domingo parece marcar uma escalada no risco de viajar para a rica região florestal e também a partir dela.