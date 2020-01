EUA vão retirar cidadãos norte-americanos de Wuhan, na China, diz WSJ

(Reuters) - Os Estados Unidos estão organizando um voo charter no domingo para trazer seus cidadãos e diplomatas de volta da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto de um novo coronavírus, informou o Wall Street Journal neste sábado.

O avião, com cerca de 230 pessoas, levará diplomatas do consulado dos EUA, bem como cidadãos norte-americanos e suas famílias, informou o Journal, citando uma pessoa familiarizada com a operação.

Washington recebeu aprovação da operação do Ministério das Relações Exteriores da China e de outras agências governamentais após negociações nos últimos dias, informou o jornal.

Um porta-voz da Embaixada dos EUA em Pequim disse que, na quinta-feira, o Departamento de Estado ordenou a saída de membros da família e de todos os funcionários do governo dos EUA no consulado de Wuhan, mas se recusou a comentar o relatório de que outros cidadãos dos EUA seriam retirados da cidade.

A decisão de transferir funcionários e famílias do consulado dos EUA deveu-se ao surto do coronavírus “e a interrupções logísticas decorrentes de transporte restrito e hospitais sobrecarregados na cidade de Wuhan”, disse o porta-voz em comunicado enviado à Reuters.

Reportagem de Ismail Shakil em Bengaluru e Tony Munroe em Pequim