Diretor da OMS diz que está a caminho da China para conferir vírus e aumentar resposta

GENEBRA (Reuters) - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse neste domingo que estava a caminho de Pequim para conversar com autoridades chinesas e especialistas em saúde sobre o surto de coronavírus.

No Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que queria “fortalecer nossa parceria” com a China “para fornecer mais proteção contra o surto”. As autoridades chinesas dizem que o vírus infectou 2.051 pessoas e matou 56.

A OMS, com sede em Genebra, também disse que os editores das principais revistas científicas concordaram em compartilhar qualquer artigo sobre o novo coronavírus antes da publicação, com o consentimento dos autores, e que isso ajudaria a informar sua avaliação e orientação.

Reportagem de Stephanie Nebeh