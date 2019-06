Grupo de resgate tenta encontrar alpinistas desaparecidos no Himalaia indiano

MUMBAI (Reuters) - Uma equipe de resgate foi enviada para procurar oito alpinistas desaparecidos que tentavam escalar o cume de Nanda Devi, o segundo pico mais alto da Índia, mas provavelmente foram atingidos por uma grande avalanche, informaram dois funcionários do governo estadual.

O esforço de resgate começou no sábado, quando os alpinistas não conseguiram retornar ao acampamento-base, mas pode levar dias para chegar à área onde eles foram vistos pela última vez, disse Vijay Kumar Jogdanda, funcionário público no distrito de Pithoragarh, no montanhoso estado de Uttarakhand.

Outros membros do grupo, que haviam voltado mais cedo, disseram às autoridades na noite de sexta-feira que seus colegas não haviam retornado ao acampamento base como planejado, contou Sanjay Gunjiyal, inspetor geral de polícia na Força de Resposta a Desastres de Uttarakhand.

As operações de resgate, que começaram no sábado, foram canceladas à noite devido às duras condições climáticas e serão retomadas no domingo, disse Gunjiyal, acrescentando que um helicóptero da Força Aérea será usado para reconhecimento aéreo no domingo.

As autoridades disseram que foram informadas de que o grupo de desaparecidos inclui alpinistas da Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Índia.

Os alpinistas desapareceram no lado indiano do Himalaia, perto do final de uma temporada de escalada que tem sido particularmente mortal neste ano. Pelo menos nove pessoas morreram no lado nepalês do Monte Everest até este momento, a estação de escalada mais perigosa no pico desde 2015.