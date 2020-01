Trump promete atingir 52 alvos iranianos se o Irã retaliar

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa em Miami, Flórida. 3/1/2020. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

BAGDÁ/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou atingir 52 alvos iranianos se o Irã atacar americanos após um ataque de drone que matou o comandante militar iraniano Qassem Soleimani e um líder da milícia iraquiana.

Não mostrando sinais de tentar aliviar as tensões provocadas pelo ataque ocorrido no aeroporto de Bagdá na sexta-feira, Trump lançou uma ameaça ao Irã no Twitter. A greve levantou o espectro de um conflito mais amplo no Oriente Médio.

Trump escreveu: “O Irã está falando muito ousadamente sobre alvejar certos alvos dos EUA” em vingança pela morte de Soleimani. Trump disse que os EUA “alvejaram 52 alvos iranianos” e que alguns foram “em um nível muito alto e importante para o Irã e a cultura iraniana, e esses alvos, e o próprio Irã, serão atingidos com muita rapidez e com muita força”.

“Os EUA não querem mais ameaças!” Trump disse, acrescentando que os 52 alvos representavam os 52 americanos que foram mantidos reféns no Irã por 444 dias depois de serem apreendidos na embaixada dos EUA em Teerã em novembro de 1979 - um ponto doloroso duradouro nas relações entre EUA e Irã.

Trump não identificou os alvos. O Pentágono encaminhou perguntas sobre o assunto à Casa Branca, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Trump fez referência a um número incomumente específico de alvos iranianos em potencial depois que um comandante sênior da Guarda Revolucionária Iraniana também mencionou um número específico de alvos americanos - 35 - para possíveis ataques de retaliação em resposta ao assassinato de Soleimani.