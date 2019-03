Painel irá investigar Trump por obstrução da Justiça e abuso de poder

WASHINGTON (Reuters) - O chefe do comitê judiciário da Câmara dos Representantes dos EUA afirmou neste domingo que um painel irá investigar uma possível obstrução da Justiça e abuso de poder por parte do presidente Donald Trump.

O presidente do comitê, Jerrold Nadler, disse a rede de tevê ABC que o painel quer documentos dos Departamentos de Justiça, do filho do presidente, Donald Trump Jr. e de Allen Weisselberg, executivo financeiro das Organizações Trump, entre outras mais de 60 pessoas.

“Nós vamos iniciar investigações sobre abuso de poder, corrupção e obstrução da justiça. É nosso papel proteger o estado de direito”, afirmou. “Está muito claro que o presidente obstruiu a justiça.”

Nadler, acrescentou, no entanto, que ainda é cedo para dizer que o impeachment de Trump é uma possibilidade.

“Antes de impedir alguém é preciso persuadir a opinião pública de que isso precisa acontecer”, defendeu.

Como evidência de obstrução da justiça, Nadler citou a decisão de Trump de demitir o ex-diretor do FBI James Comey, que na época investigava as alegadas interferências da Rússia nas eleições de 2016 e que teriam beneficiado Trump.

A investigação foi assumida depois pelo conselheiro especial Robert Mueller.

A Casa Branca, o Departamento de Justiça e as Organizações Trump não responderam aos pedidos de comentário.

Reportagem de Tim Ahmann