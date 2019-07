França, Reino Unido e Alemanha dizem que o acordo nuclear iraniano pode entrar em colapso

PARIS (Reuters) - A França, o Reino Unido e a Alemanha afirmaram neste domingo estarem preocupadas com a escalada das tensões na região do Golfo Pérsico e com o risco do fim do acordo nuclear iraniano de 2015. As nações pedem a retomada do diálogo entre todas as partes.

As nações europeias disseram em um comunicado conjunto que, após renovadas sanções dos Estados Unidos ao Irã, e a decisão do Irã de não mais respeitar algumas de suas obrigações, o acordo assinado neste dia há quatro anos pode entrar em colapso.

“Os riscos são de tal ordem que é necessário que todas as partes interessadas façam uma pausa e considerem as possíveis consequências de suas ações”, disse o comunicado conjunto divulgado pelo gabinete do presidente francês.

“Acreditamos que chegou a hora de agir de maneira responsável, buscar maneiras de parar a escalada da tensão e retomar o diálogo.”

Reportagem de Bate Felix