Ministro iraniano chega ao G7 para negociações paralelas; Casa Branca se diz surpresa

BIARRITZ, França (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã participou de negociações paralelas na cúpula do G7 neste domingo, enquanto a França anfitriã intensificou os esforços para diminuir as tensões entre Teerã e Washington, uma dramática medida diplomática que a Casa Branca disse ter surpreendido o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Líderes europeus têm lutado para conter o confronto entre o Irã e os EUA desde que Trump retirou Washington do acordo nuclear internacionalmente mediado em 2015 e restabeleceu as sanções à economia iraniana.

O ministro das Relações Exteriores Mohammad Javad Zarif voou para a cidade francesa de Biarritz, no sudoeste da França, onde os líderes do G7 estão reunidos, adiando uma viagem planejada à Ásia.

“Zarif chegou a Paris na sexta-feira com propostas iranianas que obviamente devem ser refinadas”, disse uma autoridade da presidência francesa.

“Ontem houve uma discussão substancial entre os líderes do G7 e agora é importante atualizar Zarif para continuar diminuindo a brecha ... sobre as condições com as quais podemos diminuir as tensões e criar espaço para as negociações.”

Zarif estava conversando com o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, disse a autoridade. Autoridades francesas, iranianas e norte-americanas disseram que nenhuma reunião foi agendada nesta fase com autoridades dos EUA.

O presidente francês, Emmanuel Macron, passou duas horas com Trump durante o almoço no sábado e todos os sete líderes discutiram longamente o Irã à noite. A autoridade francesa disse que a decisão de convidar Zarif foi tomada após o jantar.

Trump se recusou a comentar quando perguntado se estava ciente da presença de Zarif em Biarritz. Um funcionário da Casa Branca disse que “foi uma surpresa” para Trump que Zarif tenha sido convidado para reuniões nos bastidores do encontro.

Chamando a visita de Zarif de um evento paralelo à cúpula, a chanceler alemã Angela Merkel disse que todas as oportunidades devem ser aproveitadas para reduzir as tensões e que ela foi informada de última hora.

As autoridades norte-americanas colocaram Zarif sob sanções dos EUA no começo deste mês.

“Zarif transmitirá a resposta da liderança iraniana à proposta do presidente francês Emmanuel Macron, que visa salvar o acordo nuclear do Irã em 2015”, disse uma importante autoridade iraniana à Reuters.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que Zarif retornaria a Teerã no domingo antes de seguir para a China.

Trump parecia anteriormente afastar os esforços franceses para mediar com o Irã, dizendo que, embora estivesse feliz por Macron estender a mão para Teerã para aliviar as tensões, ele continuaria com suas próprias iniciativas.

O acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as principais potências teve como objetivo coibir as atividades nucleares do Irã em troca do levantamento de muitas sanções internacionais contra Teerã. Desde que retirou Washington do acordo no ano passado, Trump adotou uma política de pressão máxima para tentar forçar o Irã a uma nova negociação que incluiria seu programa de mísseis balísticos e atividades regionais.

IRÃ BUSCA EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO

Embora os aliados europeus de Trump também desejem novas negociações com o Irã, eles acreditam que o acordo nuclear deve ser mantido. Macron, que assumiu a liderança na Europa na tentativa de salvar o acordo e evitar uma crise mais profunda no Oriente Médio, se reuniu com Zarif em Paris na sexta-feira.

Eles discutiram propostas para diminuir as tensões entre Washington e Teerã, incluindo o alívio de algumas sanções dos EUA ou o fornecimento ao Irã de um mecanismo de compensação econômica para compensar as receitas do petróleo perdidas sob as sanções dos EUA.

Em resposta às sanções mais duras dos EUA e ao que diz ser o fracasso das potências europeias no acordo - França, Reino Unido e Alemanha - em compensá-lo pela perda de receita, Teerã respondeu com uma série de medidas, incluindo o abandono de alguns de seus compromissos para limitar sua atividade nuclear.

Destacando o quão difícil será aliviar as tensões, duas autoridades iranianas e um diplomata disseram à Reuters neste domingo que o Irã quer exportar um mínimo de 700.000 barris por dia (bpd) de seu petróleo e, idealmente, até 1,5 milhão de bpd se o Ocidente quiser negociar com Teerã para salvar o acordo nuclear.

Uma das autoridades iranianas também disse que o programa de mísseis balísticos do Irã não estava aberto à negociação.

“Nós faremos nosso próprio trabalho, mas, você sabe, eu não posso impedir as pessoas de falar. Se elas querem conversar, elas podem conversar”, disse Trump mais cedo, quando questionado sobre os esforços de mediação de Macron.

Os EUA não fizeram nenhuma indicação de que reduzirão os freios e não está claro que tipo de mecanismo de compensação Macron deseja oferecer ao Irã, dado que, nesta fase, um canal comercial proposto para trocas humanitárias e de alimentos com o Irã ainda não está operacional.

Macron também disse que, em troca de qualquer concessão, espera que o Irã cumpra totalmente o acordo nuclear e que o Irã se envolva em novas negociações.

“É sem precedentes e, dado o contexto, é bastante audacioso”, disse uma fonte diplomática francesa.

Reportagem adicional de Jeff Mason em Biarritz e Parisa Hafezi em Dubai