Polícia de Hong Kong dispara gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes na véspera de Natal

HONG KONG (Reuters) - A polícia de Hong Kong disparou gás lacrimogêneo contra milhares de manifestantes, muitos usando máscaras e chifres de rena, depois de brigas em shopping centers e em um distrito turístico, enquanto as manifestações antigovernamentais aumentavam o caos na véspera de Natal.

Polícia chega para dispersar manifestantes antigoverno que protestam dentro de um shopping na véspera de Natal em Hong Kong, China, 24/12/2019. REUTERS/Tyrione Siu

Os manifestantes dentro dos shoppings jogaram guarda-chuvas e outros objetos na polícia, que responderam batendo em alguns manifestantes com cassetetes, com um apontando a arma para a multidão, mas não atirando.

A polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que ocupavam as principais ruas do lado de fora dos shoppings e hotéis de luxo próximos.

Muitas famílias com crianças se reuniram na mesma área para ver as luzes de Natal ao longo da avenida no distrito turístico Tsim Sha Tsui East, em Kowloon, o espetacular cenário da ilha de Hong Kong no lado oposto do porto.

Os protestos, agora em seu sétimo mês, perderam parte da escala e intensidade de confrontos violentos anteriores. Uma manifestação pacífica no início deste mês ainda atraiu 800 mil pessoas, segundo os organizadores, mostrando forte apoio ao movimento.

Dezenas de manifestantes vestidos de preto e máscaras entoavam slogans como “Revive Hong Kong, a revolução do nosso tempo” e “Independência de Hong Kong” enquanto percorriam os shoppings.

“Muitas pessoas estão comprando, por isso é uma boa oportunidade para espalhar a mensagem e dizer às pessoas pelo que estamos lutando”, disse Ken, um estudante de 18 anos.

“Lutamos pela liberdade, lutamos pelo nosso futuro.”

Em um shopping no distrito de Mong Kok, também na península de Kowloon, a polícia usou spray de pimenta para dispersar alguns manifestantes, segundo a TV a cabo.

A Frente Civil dos Direitos Humanos, que organizou algumas das maiores marchas que envolveram mais de um milhão de pessoas, se candidatou para realizar outra marcha no dia de Ano Novo.

A polícia prendeu mais de 6 mil pessoas desde que os protestos aumentaram em junho, incluindo um grande número durante um cerco prolongado e violento na Universidade Politécnica de Hong Kong, em meados de novembro.

Muitos moradores de Hong Kong estão zangados com o que consideram a intromissão de Pequim nas liberdades prometidas à ex-colônia britânica quando ela voltou ao domínio chinês em 1997.

A China nega interferências e diz estar comprometida com a fórmula “um país, dois sistemas”, implementada na época e culpou as forças estrangeiras por fomentarem agitações.

Reportagem de Clare Jim, Marius Zaharia, Twinnie Siu, Mari Saito e James Pomfret