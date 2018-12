Macron diz que lamenta profundamente decisão de Trump de retirar tropas da Síria

N’DJAMENA, Chade (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste domingo que lamenta profundamente a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de retirar as tropas dos Estados Unidos da Síria.

Em uma mudança abrupta de estratégia, Trump anunciou na quarta-feira que Washington vai retirar os aproximadamente 2.000 soldados dos EUA que estão na Síria, derrubando um pilar da política norte-americana no Oriente Médio e chocando aliados.

“Eu lamento muito a decisão tomada sobre a Síria”, afirmou Macron durante uma coletiva de imprensa no Chade.

“Ser aliado é lutar ombro a ombro. É a coisa mais importante para um chefe de Estado e chefe das forças militares”, disse ele.”Um aliado deveria ser confiável.”

Macron ressaltou a importância do trabalho das Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, que reconquistaram grandes regiões do norte e leste do país das mãos do Estado Islâmico.

“Peço a todos... que não se esqueçam do que devemos a eles”, disse.

Autoridades norte-americanas justificaram a decisão de sair da Síria dizendo que o Estado Islâmico foi derrotado.

Por Madjiasra Nako