Príncipe Philip deixa hospital a tempo do Natal

LONDRES (Reuters) - O príncipe Philip, marido de 98 anos da rainha Elizabeth, recebeu alta nesta terça-feira de um hospital de Londres e se juntou a outros membros da família real britânica para as comemorações de Natal.

Príncipe Philip deixa Hospital King Edward VII em Londres, Reino Unido. 24/12/2019. REUTERS/Hannah McKay

Philip, cujo título oficial é o duque de Edimburgo, recebeu tratamento no Hospital King Edward VII desde sexta-feira.

Ele saiu do hospital nesta terça-feira de manhã, vestido com um terno escuro, e apertou a mão de uma enfermeira antes de entrar no banco do passageiro da frente de um carro e ser levado embora.

O príncipe viajou de helicóptero para a propriedade de Sandringham, no leste da Inglaterra, onde a família real tradicionalmente se reúne no Natal.

“O duque de Edimburgo deixou o hospital hoje após receber alta do médico e agora está de volta a Sandringham. Sua Alteza Real gostaria de agradecer a todos que enviaram seus votos de felicidades”, disse o Palácio de Buckingham em comunicado.

Philip foi levado ao hospital como medida de precaução para tratamento de uma condição pré-existente, informou o palácio na sexta-feira.

A rainha de 93 anos viajou para Sandringham na sexta-feira.

Não ficou claro se Philip irá acompanhá-la a um culto na igreja no dia de Natal na quarta-feira, que ele não foi no ano passado.

Philip se aposentou da vida pública em agosto de 2017, embora, ocasionalmente, tenha participado de compromissos oficiais desde então.

Ele passou o Natal de 2011 no hospital após uma operação para desbloquear uma artéria e perdeu o final das celebrações para marcar o 60º ano de sua esposa no trono em 2012, depois de ser hospitalizado com uma infecção na bexiga.

Em 2013, o ex-oficial da Marinha nascido na Grécia passou por “uma operação exploratória após investigações abdominais”.

Ele foi internado no hospital em 2017 para tratamento de uma infecção, também decorrente de uma condição pré-existente, e no ano passado passou 10 dias no hospital para cirurgia de substituição do quadril.

Em janeiro deste ano, o príncipe não se machucou quando seu Land Rover capotou após uma colisão com outro carro perto de Sandringham. Ele desistiu de sua carteira de motorista depois que a polícia lhe deu um advertência por dirigir sem usar cinto de segurança.