Reino Unindo diz que Irã pode estar em "caminho perigoso" após apreensão de navio-tanque

LONDRES (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt, disse neste sábado que está preocupado com o fato de o Irã ter tomado um “caminho perigoso” depois da apreensão de um navio-tanque de bandeira britânica na sexta-feira no Estreito de Hormuz.

A agência de notícias Fars, do Irã, informou que o Stena Impero foi levado ao porto de Bander Abbas, que fica de frente para o estreito, após ter informado que o navio-tanque havia se envolvido em um acidente com uma embarcação de pesca iraniana.

“A ação de ontem no Golfo Pérsico mostra sinais preocupantes de que o Irã possa estar escolhendo um caminho perigoso de comportamento ilegal e desestabilizador após a detenção legal em Gibraltar do petróleo com destino à Síria”, disse Hunt no Twitter.

“Como eu disse ontem, nossa reação será considerada, mas robusta. Temos tentado encontrar uma maneira de resolver o problema do Grace 1, mas garantiremos a segurança de nossos embarques.”

A marinha britânica confiscou o navio-tanque Grace 1, do Irã, em Gibraltar em 4 de julho sob suspeita de contrabando de petróleo para a Síria, em violação das sanções da União Europeia.

Por William Schomberg