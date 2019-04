Manifestantes no Sudão aumentarão protestos; não reconhecem mais conselho militar

CARTUM (Reuters) - Líderes de protestos no Sudão prometeram neste domingo ampliar as manifestações para confrontar os militares que estão no comando do país, como parte de uma campanha cada vez maior que pressiona pela transferência do poder a civis.

Falando para uma multidão do lado de fora do Ministério da Defesa, no centro de Cartum, um dos líderes do protesto disse que os manifestantes não reconhecem mais o Conselho Militar Transitório que assumiu o poder após a derrubada do presidente Omar al-Bashir na semana passada.

Mais cedo, representantes de manifestantes e de grupos de oposição disseram que suspenderiam os contatos com o comitê político do Conselho Militar, acusando-o de ser composto de “remanescentes” do antigo regime.

O comitê tem sido o principal canal de contato entre grupos de oposição e os militares que estão no comando do país.

Por Khalid Abdelaziz em Cartum e Ahmed Tolba no Cairo; reportagem adicional de Sami Aboudi no Cairo