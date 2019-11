Una mayor apertura, clave en la salud mental en el trabajo

NUEVA YORK, 8 nov (Reuters) - Cuando Hartmut Braune llega a su puesto de trabajo en comunicaciones de seguridad de la empresa alemana SAP, nunca sabe qué emergencia le espera en su bandeja de entrada.

Es un trabajo desafiante, dificultado por la circunstancia añadida de que Braune también coordina el equipo global Lighthouse Core Team, que proporciona asistencia a los empleados en apuros, así como un paño de lágrimas.

“Es la parte difícil, pero a veces las lágrimas ayudan a aclarar la situación”, dice Braune, que trabaja en Alemania.

Muchas empresas ofrecen programas de asistencia a los empleados, aplicaciones de ‘mindfulness’ o terapia en la oficina. Pero los expertos dicen que es más efectivo un cambio en la cultura empresarial hacia la apertura, desde la cúpula hasta los niveles inferiores de la empresa.

Esta nueva actitud se traduce en terapias entre compañeros, colegas de trabajo que comparten sus experiencias y un diálogo abierto.

Las empresas adoptan una gran variedad de estrategias para afrontar este desafío. En SAP, que es considerada una empresa líder en el campo de la salud mental de los empleados, la empresa llama a su sistema el Ciclo de Atención al Empleado. El proceso comienza con la prevención y la desestigmatización, según Paul Torsten, director de salud y bienestar digital de SAP.

De hecho, Braune ofreció apoyo psicológico a una mujer que regresó a trabajar a SAP después de una baja por motivos de salud mental, pero que no había hablado abiertamente con su jefe y sus colegas sobre las razones por las que tomó la baja.

“La gente tiende a ocultar lo que le está pasando, siente vergüenza”, dice Braune.

Braune guió a la mujer a través de una serie de pequeños pasos y, finalmente, ella se reunió con su jefe. Una semana después, cuando Braune vio a la mujer, estaba sonriendo.

En general, la depresión causa un promedio de 40 días de absentismo por paciente en SAP, señaló Torsten. Los casos graves pueden involucrar una discapacidad a corto o largo plazo. Pero si una persona regresa al trabajo y existen los mismos factores de estrés, simplemente enfermará de nuevo.

Una oferta importante para los empleados es un programa inmersivo mindfulness de dos días de duración, tan popular que tiene una lista de espera de 9.000 personas. La compañía también comparte testimonios en vídeo en su sitio web interno de empleados que han superado dificultades.

Además, SAP anima a los trabajadores a realizar frecuentes autoevaluaciones y a los directivos a evaluar a la propia organización.

En Microsoft, personas de todos los niveles comparten sus propias experiencias de salud mental, en persona, en redes sociales y a través de podcasts.

“No lo pedimos, pero ha sucedido que muchos de nuestros líderes han comenzado a contar sus historias, sus luchas personales o las que han presenciado”, dice Sonja Kellen, directiva de salud y bienestar global de Microsoft. “Y de forma natural se ha vuelto algo omnipresente en la cultura de la empresa.”

Una de las empleadas que compartió su historia fue la directiva Beth Anne Katz, de 25 años de edad, quien detalló sus batallas contra la depresión en vídeos de YouTube y en el sitio web de la compañía (here).

“Ser abierta sobre mi sufrimiento fue lo más difícil que he hecho, pero ya no tengo miedo de quién soy. La depresión no es algo de lo que avergonzarse”, dice Katz a sus colegas.

El pasado mes de mayo, Microsoft organizó varias proyecciones de películas sobre la ansiedad y el suicidio, seguidas de conversaciones con las personas que ofrecieron voluntariamente sus historias. Había un terapeuta presente.

“Ha sido gratificante ver la gran cantidad de gente que habla”, dice Kellen.

El ahorro de costes no es el factor clave, aunque la atención de la salud mental es un gasto elevado, según Kellen, que señaló que la salud mental es una de las razones principales por las que la gente toma una baja en Microsoft, aparte de la baja por maternidad o paternidad.

UNA APLICACIÓN

Por supuesto, hay aplicaciones para ayudar a cambiar la cultura en una empresa. La tecnología es particularmente buena para obtener datos de las autoevaluaciones de los empleados con el fin de ayudar a las empresas a determinar qué servicios necesitan.

Unmind, con sede en Londres, por ejemplo, proporciona una plataforma de salud mental en el lugar de trabajo, utilizada por empresas de 47 países, incluidas British Airways y Live Nation. Los empresarios obtienen datos, como por ejemplo, cuántas personas están estresadas o se sienten mal a causa del estrés, e información sobre cómo pueden ayudarles los jefes a estar menos estresados. Los trabajadores pueden acceder a material educativo específico.

Muchas compañías también recurren a aplicaciones de mindfulness basadas en la web, una de las cuales es Raw Mind Coach, y a terapias basadas en aplicaciones como Talkspace, útiles para aquellos que no tienen acceso a terapia en persona.

Los consultores ayudan a las empresas a desarrollar una estrategia a medida, como Mind Share Partners, una consultora sin ánimo de lucro, que recientemente publicó un informe sobre la salud mental en el trabajo en colaboración con SAP (here).

Ken Dolan-Del Vecchio, consultor de salud mental en el lugar de trabajo, predica el siguiente mensaje a las empresas, instándolas a tomar medidas en materia de salud mental: “La salud de los empleados está correlacionada positivamente con el resultado del negocio. Sería una tontería dejar ese elemento en manos del azar”.

